Henkel-Aktie nach Kurseinbruch stabilisiert - Experten zurückhaltend

Die Aktien der Düsseldorfer Henkel , die den Markt mit einem trüben Wachstumsausblick geschockt hatten, legten bis Montagmittag 4 Prozent zu auf 72,60 Euro. Die Chartunterstützung im Bereich von 70 Euro konnte damit zunächst einmal mehr verteidigt werden.

Zahlreiche Experten kappten am Montag ihre Kursziele auf bis zu 68 Euro. Insgesamt überwiegt Zurückhaltung. "Die Aktien sind günstig, aber es fehlt an Kurstreibern", schrieb Barcalys-Analyst Iain Simpson. Guillaume Delmas von der UBS sieht die Umbauphase in die Verlängerung gehen und die Trendwende im Konsumentengeschäft vertagt.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA Vz. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Henkel KGaA Vz. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Henkel KGaA Vz.

Bildquellen: Henkel AG