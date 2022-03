Aktien von Delivery Hero, AUTO1 und ABOUT YOU gefragt: Anleger greifen bei zuletzt schwachen Werten zu

So gewannen im DAX die Papiere von Delivery Hero in der Spitze fast 8 Prozent auf 41,06 Euro, nachdem sie tags zuvor noch auf einen weiteren Tiefststand seit 2019 gefallen waren. Aktuell beträgt das Plus noch 3,21 Prozent auf 39,27 Euro. Mit einem Wertverlust von nahezu zwei Dritteln waren sie da der schwächste DAX-Wert des laufenden Jahres.

Im MDAX lagen am Mittwoch Papiere von AUTO1 ganz vorn, die wohl bald ihren Platz im Index räumen und in den SDAX absteigen müssen. Bis zum Rekordtief am Vortag hatten sich die Anteile des Onlinehändlers für Gebrauchtwagen 2022 mehr als halbiert und legen nun zeitweise um 8,54 Prozent auf 10,44 Euro zu.

Auch im Nebenwerteindex SDAX gehörte die Spitze mit ABOUT YOU einem Wert, der sich bis zur Vorwoche im laufenden Jahr halbiert hatte. Die Aktien des Online-Modehändlers gewannen nun in der Spitze 12,3 Prozent auf 12,97 Euro und stehen aktuell bei 12,35 Euro noch 6,93 Prozent höher.

Auch in der europäischen Branchenübersicht ist mit dem Stoxx Europe 600 Technology ein "Underperformer" Spitzenreiter. In den USA und vor allem am Morgen in Asien hatten sich Wachstumswerte, den Anleger zuletzt die kalte Schulter gezeigt hatten, massiv erholt.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Delivery Hero, T. Schneider / Shutterstock.com