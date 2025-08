Nach Kursverfall

Die Clara Technologies-Aktie scheint ihren Höhenflug vorerst abgebrochen zu haben und verbuchte nun mehrere Handelstage in Folge Verluste. Wie geht es in der neuen Woche weiter?

• Clara Technologies-Aktie mit Verlustwoche

• Neue Nachricht zu "Sales Buddi" setzte keine Akzente

• Geht die Talfahrt in der neuen Handelswoche weiter?

Am Freitag ging die Clara Technolgies-Aktie mit einem Kursverlust von 5,2 Prozent auf 5,10 CAD aus dem Handel und beendete damit eine von Verlusten geprägte Handelswoche tiefrot. Denn im Verlauf der vergangenen Woche büßte der Anteilsschein an der Börse in Kanada rund 34,62 Prozent an Wert ein. Damit scheint der Aufwärtstrend bei der Aktie ein Ende gefunden zu haben, der das Papier wenige Wochen zuvor noch bis auf 16,03 CAD nach oben getrieben hatte.

Neue Nachrichten zu "Sales Buddi" lassen Anleger kalt

Mit ihren jüngsten Unternehmensnachrichten konnte Clara Technologies die Anleger offenbar nicht mehr begeistern. So hatte das Unternehmen zwar in der vergangenen Woche die erste Phase der Social-Media-Strategie für die "Sales Buddi"-App verkündet, war damit bei Anlegern jedoch nicht auf die positive Resonanz gestoßen, die frühe Ankündigungen zu der KI-App für Vertriebler ausgelöst hatten.

Im Zentrum der ersten Strategiephase steht die geplante Zusammenarbeit mit Social Direct Marketing, einer australischen Marketing-Agentur. Diese soll die Content-Verbreitung, Kampagnenentwicklung und das tägliche Social-Media-Management übernehmen und damit den Grundstein für eine umfassende Wachstumsoffensive legen. Die endgültige Vereinbarung steht noch aus.

Neue Impulse könnte womöglich die Quartalsbilanz von Clara Technologies liefern. Wann das Unternehmen diese vorlegen wird, ist jedoch noch völlig unklar. Laut "TipRanks" wurde die letzte Bilanz am 30. April veröffentlicht, demnach müsste es bald so weit sein.

