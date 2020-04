Wall Street verabschiedet sich nach einer Beruhigung der Ölpreisturbulenzen fester in den Feierabend

Der Dow Jones ging am Mittwoch um 1,78 Prozent stärker bei 23.437,34 Punkten in den Handel. Auch im Handelsverlauf vermochte er es in der Gewinnzone bleiben, sodass er letztlich 1,99 Prozent stärker bei 23.475,82 Stellen in den Feierabend ging. Der technologielastige Auswahlindexverbuchte ebenfalls Gewinne, nachdem er zur Handelseröffnung schon kräftig zulegen konnte. Er verabschiedete sich mit einem Kursplus von 2,81 Prozent auf 8.495,38 Indexpunkte in den Feierabend.

Die US-Börsen haben am Mittwoch von einer deutlichen Erholung am Ölmarkt profitiert. Eine Drohung des US-Präsidenten war der Auslöser für den Anstieg der seit Wochenbeginn auf historische Tiefs gefallenen Rohölpreise. Donald Trump warnte den Iran, mit Angriffen auf Boote der Revolutionsgarden zu reagieren, sollten diese weiterhin amerikanische Schiffe gefährlich und provozierend bedrängen. Die neu erwachte Risikofreude der Anleger stützten zudem positive Nachrichten im Kampf gegen das neuartige Coronavirus.

In der Corona-Krise hofft die ganze Welt weiter auf Hilfe durch Medikamente und Impfstoffe. Zu letzterem gab es erfreuliche Nachrichten vom Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech, das gemeinsam mit dem US-Pharmakonzern Pfizer an einem Impfstoff gegen die lebensbedrohliche Lungenkrankheit COVID-19 forscht. Als erstes Unternehmen in Deutschland erhielt BioNTech nun die Zulassung für eine klinische Studie. Auch in den USA soll der Wirkstoff nach entsprechender Genehmigung bald klinisch geprüft werden.

