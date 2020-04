Dow Jones kann dank Konjunkturpaket und Erholung der Ölpreise zulegen

Der Dow Jones ging am Mittwoch um 1,78 Prozent stärker bei 23.437,34 Punkten in den Handel. Aktuell präsentiert sich der US-Leitindex um 1,98 Prozent fester bei 23.477,25 Zählern.

Als Stütze sehen Beobachter die zuletzt guten Nachrichten im Kampf gegen das Coronavirus und ein neues Konjunkturpaket für die US-Wirtschaft. Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie hat der US-Senat ein weiteres Konjunkturpaket über 480 Milliarden Dollar (440 Mrd Euro) beschlossen, mit dem vor allem ein Kreditprogramm für kleine und mittlere Unternehmen aufgestockt werden soll. Mit den Krediten, die später erlassen werden können, soll der Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA begrenzt werden. Die Pandemie hatte der US-Wirtschaft bereits schwer zugesetzt, Millionen Menschen stehen in den USA nun ohne Job da.

Ölpreise im Fokus

Weil der Stillstand vieler Volkswirtschaften in der Corona-Krise das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage an den Ölmärkten weiter verschärft, war es in dieser Woche zu einem historischen Preisverfall bei der US-Ölsorte WTI gekommen. Am heutigen Tag waren die Verwerfungen auch auf die Preise für das Nordseeöl Brent übergeschwappt. Dies Turbulenzen hatten am Vortag wiederum an den Aktienmärkten die Angst der Anleger vor einer Rezession befeuert und für teils deutliche Kursabschläge gesorgt. So hatte der Dow Jones am Ende mit einem Abschlag von mehr als zweieinhalb Prozent geschlossen.

Am Nachmittag erholten sich die Notierungen dann aber sichtlich.

Ausschlaggebend für die dann steigenden Ölpreise war eine Drohung von US-Präsident Donald Trump in Richtung Iran. Trump twitterte, er habe die US-Marine angewiesen, iranische Schiffe zu zerstören, falls diese sich amerikanischen Schiffen in den Weg stellen sollten. Hintergrund war ein Zwischenfall auf offener See. Am Ölmarkt stiegen nach Trumps Drohung die Risikoprämien an. Das Verhältnis zwischen den USA und dem ölreichen Iran ist stark belastet.

Die Märkte hätten bereits den letzten Ölpreis-Einbruch im März schnell wieder verdaut, kommentierten die Experten von CMC Markets. "Niedrigere Ölpreise können allerdings auch helfen, die weltweite Wirtschaft wieder zu stimulieren, wenn der Lockdown in der Europäischen Union und in den USA beendet ist", gab Stephen Innes vom Broker AxiCorp zu bedenken.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX (New York)

