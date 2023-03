MDAX-Titel PUMA-Aktie verliert: Berenberg senkt Kursziel für PUMA - Hauck Aufhäuser dagegen optimistisch

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PUMA nach Quartalszahlen von 82 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelhersteller PUMA habe mit seiner soliden Umsatzentwicklung einmal mehr die Erwartungen übertroffen, während die Profitabilität weiter unter kurzfristigem Gegenwind gelitten habe, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die hohen Lagerbestände und der vorsichtige Ausblick hätten die Stimmung belastet. Er habe seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) insbesondere für 2023 deutlich reduziert, was aber nichts an den langfristig guten Aussichten ändere.

Hauck Aufhäuser erhöht PUMA-Kursziel

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für PUMA SE nach Zahlen von 47 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er werte sowohl das vergangene Quartal als auch den Jahresausblick des Sportartikelherstellers als durchwachsen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Preisdruck beginne auf der Profitabilität zu lasten.

Via XETRA verlieren die PUMA-Aktien zeitweise 0,96 Prozent auf 55,76 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: Robert Ascroft/ PUMA