PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von PUMA SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 20,30 EUR.

Das Papier von PUMA SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 20,30 EUR abwärts. Im Tief verlor die PUMA SE-Aktie bis auf 20,22 EUR. Bei 20,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten PUMA SE-Aktien beläuft sich auf 319.601 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,93 EUR erreichte der Titel am 11.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 136,11 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,99 Prozent würde die PUMA SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass PUMA SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,301 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete PUMA SE 0,610 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,66 EUR aus.

Am 24.07.2025 äußerte sich PUMA SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,65 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,10 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 28.10.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,747 EUR je PUMA SE-Aktie.

