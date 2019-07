Deutsche Beteiligungs AG-Aktie verliert deutlich nach Gewinnwarnung

Es zeichne sich ab, dass das Ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft im Zeitraum 1. April bis 30. Juni um bis zu 50 Prozent niedriger liegen wird als im Vorjahr, teilte der SDAX-Konzern in der Nacht zu Donnerstag mit. Folglich werde das Konzernergebnis deutlich niedriger ausfallen als im Vorjahr.

"Wir hatten bisher für das Konzernergebnis im Geschäftsjahr einen

moderaten Rückgang erwartet, das heißt einen Rückgang zwischen 20 und 40 Prozent", hieß es weiter. Nun werde mit einem deutlich niedrigerem Konzernergebnis gerechnet, konkret sei von einem Rückgang um mehr

als 40 Prozent auszugehen. "Zum gegenwärtigen Kenntnisstand

erwarten wir jedoch ein zumindest positives Konzernergebnis", heißt es weiter in der Mitteilung. Das Zahlenwerk zum dritten Quartal will das Unternehmen am 8. August vorlegen. Die Deutsche Beteiligungs bilanziert den Wert ihrer Beteiligungen jedes Quartal neu.

Prognosesenkung belastet Aktie

Die Aktien der Deutschen Beteiligungs AG gehören am Donnerstag nach einer Gewinnwarnung zu den Verlierern. Am Nachmittag notiert die Aktie 7,53 Prozent niedriger bei 32,55 Euro.

Marktteilnehmer verwiesen in diesem Zusammenhang auf die gewöhnlich dünnen Umsätze der SDax-Aktie, die stärkere Bewegungen förderten. Das Unternehmen hatte gewarnt, dass das Ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft im Zeitraum 1. April bis 30. Juni um bis zu 50 Prozent niedriger liegen wird als im Vorjahr. Daher werde das Konzernergebnis deutlich niedriger ausfallen.

FRANKFURT (dpa-AFX)

