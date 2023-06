NASDAQ-Aktie Tesla herabgestuft: Barclays-Analyst Dan Levy rät zu einer Verschnaufpause

Nach spektakulärer Rally

Laut Analyst Dan Levy ignoriere die jüngste Tesla-Rally Fundamentaldaten. Dementsprechend kassierte Levy seine Kaufempfehlung und rät nun, die Tesla-Aktie zu halten.

• Rücksetzer der Tesla-Aktie nach beeindruckender Rally

• Anleger haben Gewinne mitgenommen

• Barclays-Analyst rät, "an die Seitenlinie zu treten"



Dan Levy, Analyst bei der britischen Investmentbank Barclays, schreibt in einer kürzlich erschienenen Mitteilung an die Anleger, es sei Zeit für Gewinnmitnahmen bei Tesla. Er stufte das Papier des Elektroautobauers von "Kaufen" auf "Halten" herab, das Kursziel hob der Experte dabei allerdings von 220 auf 260 US-Dollar an.

Dan Levy: Es ist klug, "an die Seitenlinie zu treten"

Levy äußerte Bedenken hinsichtlich der Entwicklung der Margen sowie der Nachfragestärke, wenn sich die Preise ändern, wie Yahoo Finance berichtet. Die jüngste spektakuläre Rally habe zudem die Fundamentaldaten außer Acht gelassen. "Obwohl wir nicht überrascht sind, dass die Aktie an der Rally teilgenommen hat, glauben wir, dass es klug ist, an die Seitenlinie zu treten", so der Barclays-Analyst in der Mitteilung. Seit dem Apriltief konnte das Tesla-Papier um rund 64 Prozent zulegen - diesen Anstieg sieht Levy jedoch als "zu scharf" an, heißt es bei MarketWatch. Seit Jahresbeginn verteuerte sich die Aktie gar um mehr als 109 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 29.06.2023).

Als einen Grund für die pessimistische Einschätzung nannte Levy insbesondere den KI-Effekt, der möglicherweise übertrieben sei, wie ihn yahoo finance zitiert. Levy zufolge stelle Künstliche Intelligenz durchaus eine "langfristige" Chance für Tesla dar, es sei jedoch nichts, das den Wert des Autobauers aktuell erheblich steigern werde. "Wir denken, dass der Markt glauben will, dass Tesla hauptsächlich ein KI-Titel ist", zitiert derweil das Wall Street Journal den Morgan Stanley-Analysten Adam Jones. Ebenso dürften auch durch Teslas jüngste Supercharger-Deals wohl erst auf lange Sicht Gewinne erzielt werden, schätzt Levy. Die Ladeabkommen mit Ford, GM und Rivian sieht der Experte derweil vielmehr als "Marketingvorteile".

Tesla-Aktie: Stärkster Rückgang seit zwei Monaten

Als Reaktion auf die Äußerungen Levys sank das Tesla-Papier vergangene Woche um etwa 5,5 Prozent, was den stärksten Rückgang seit zwei Monaten bedeutete. Seitdem verlor der Wert weitere rund 1,65 Prozent auf einen Stand von 257,50 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 29.06.2023).

Langfristig bleibt Levy jedoch weiterhin optimistisch. "Wir sehen Tesla weiterhin als den langfristigen Gewinner unter den OEMs (Anmerkung d. Red.: Original Equipment Manufacturer, übersetzt Originalausrüstungshersteller) im Wettlauf um die Welt der Elektrofahrzeuge", hält der Experte fest. Dennoch: "kurzfristige Grundlagen müssen berücksichtigt werden".

Redaktion finanzen.net