DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -1,6%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.954 -2,7%Euro1,1675 -0,1%Öl60,35 -0,3%Gold4.457 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Allianz 840400 SAP 716460 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- US-Börsen letztlich uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle steigen auf Rekordwert - SOL und ETH im Visier Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle steigen auf Rekordwert - SOL und ETH im Visier
Hebel-ETFs erklärt: Chancen, Risiken und Produkte - das sollten Anleger wissen Hebel-ETFs erklärt: Chancen, Risiken und Produkte - das sollten Anleger wissen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

Nach Stromausfall: Offizielle Entwarnung

07.01.26 22:43 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem tagelangen Stromausfall in Berlins Südwesten ist offizielle Entwarnung gegeben worden. Kurz nach 22.00 Uhr wurde per Alarmierung via Handy mitgeteilt: "Entwarnung: Wiederherstellung der Stromversorgung im Südwesten Berlins - Berlin".

Wer­bung

Am Morgen hatte eine großflächige Warnung unter anderem per App bei vielen Menschen für Verwunderung gesorgt. Darin hieß es: "Achtung! Warnung Stromausfall für Berlin: Informieren Sie sich in bekannten Warnmedien." Verbraucher wurden aufgefordert, Notstromaggregate vom Netz zu nehmen, um Schäden zu vermeiden.

Laut Innenverwaltung sind im bundesweiten Warnsystem MoWaS (Modulares Warnsystem) Textvorgaben für unterschiedliche Warnkategorien und Dringlichkeitsstufen voreingestellt. Diese könnten nicht vor Ort verändert werden, erklärte eine Sprecherin.

"Eine Aktivierung des Cell Broadcast über MoWaS in ganz Berlin war zwingend notwendig, um alle potenziell Betroffenen in der Stadt zu erreichen und über die zu treffenden Maßnahmen bei der bevorstehenden Stromaufschaltung zu informieren", so die Sprecherin. Werde auf diese Art gewarnt, laute die Formulierung auch automatisch "Extreme Gefahr". Die Energieversorgung war am Vormittag wieder angelaufen.

Wer­bung

Nach dem Brandanschlag an einer Kabelbrücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf hatte eine der linksextremistischen "Vulkangruppen", die seit 2011 vor allem in Berlin und Brandenburg immer wieder Brandanschläge auf die öffentliche Infrastruktur verübt haben sollen, die Tat für sich reklamiert. Am Samstagmorgen waren im Südwesten Berlins zunächst 45.000 Haushalte und 2.200 Unternehmen ohne Strom./mvk/DP/jha