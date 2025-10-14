DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,72 -1,5%Nas22.535 -0,7%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1609 +0,3%Öl62,11 -2,0%Gold4.136 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 European Lithium A2AR9A BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
Clever und flexibel traden mit finanzen.net zero Clever und flexibel traden mit finanzen.net zero
Kryptomarkt im Fokus: Bitcoin unter Druck - zeitweise unter 110.000 US-Dollar Kryptomarkt im Fokus: Bitcoin unter Druck - zeitweise unter 110.000 US-Dollar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Nach Todesfällen: WHO warnt vor verunreinigten Hustensäften in Indien

14.10.25 16:25 Uhr

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Die Weltgesundheitsorganisation hat vor drei Erkältungs- und Hustensäften gewarnt, die in Indien mit dem Tod von mehr als 20 Kindern in Verbindung gebracht werden. Die drei verunreinigten Arzneimittel indischer Hersteller seien unsicher, heißt es in der WHO-Mitteilung. Ihr Gebrauch, insbesondere bei Kindern, könne "zu ernsthaften Verletzungen und zum Tod führen".

Wer­bung

Die Arzneimittel-Kontrollbehörde in Indien habe die WHO darüber informiert, keines der betroffenen Mittel sei exportiert worden, hieß es. Trotzdem rief die UN-Organisation die indischen Aufsichtsbehörden auf, den Markt gezielt auf etwaige unregulierte Lieferketten hin zu beobachten. Die WHO identifizierte die Mittel als Coldrif, Respifresh TR und ReLife. Ihre Produktion sei inzwischen gestoppt, die Zulassung ausgesetzt worden.

Gesundheitsgefährdende Chemikalie

In den Arzneien wurde demnach die gesundheitsgefährdende Chemikalie Diethylenglykol nachgewiesen. Der Stoff fand sich in der Vergangenheit immer wieder in gepanschten Hustensäften und führte zu Vergiftungs- und Todesfällen weltweit.

In Indien wird im Zusammenhang mit den Todesfällen vor allem Coldrif genannt. Laut der Regierung des Bundesstaats Tamil Nadu, in dem das Mittel hergestellt wurde, enthielt es laut Analysen ein Vielfaches der zugelassenen Menge an Diethylenglykol. Die Zeitung "India Today" und andere indische Medien berichteten, mindestens 22 Todesfälle seien bisher im Unionsstaat Madhya Pradesh bekanntgeworden. Alle Regionen des Landes wurden angewiesen, sogenannte Chargenprüfungen von Rohmaterialien und Fertigprodukten vorzunehmen. Die Behörden ließen unter anderem den Besitzer der betroffenen Fabrik verhaften, auch gegen Kontrollbeamte laufen Ermittlungen./dg/DP/jha