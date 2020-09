Dow Jones verabschiedet sich schwächer ins lange Wochenende

Der Dow Jones startete mit einem leichten Plus in den letzten Handelstag der Woche, fiel dann jedoch auf rotes Terrain zurück. Im weiteren Verlauf konnte er seine Verluste etwas eingrenzen und verabschiedete sich mit minus 0,56 Prozent bei 28.133,58 Punkten ins verlängerte Wochenende. Am Montag findet in den USA wegen des Labor Day kein Aktienhandel statt.

Trotz robuster Daten vom US-Arbeitsmarkt haben die US-Börsen am Freitag an ihre negative Tendenz vom Vortag angeknüpft. Nachdem zunächst die technologielastigen NASDAQ-Indizes und der breite S&P 500 absackten, folgte ihnen der Dow Jones schon bald nach und fiel zwischenzeitlich sogar wieder unter die Marke von 28.000 Punkten.

Dass die Arbeitsmarktdaten für August besser als von Analysten erwartet ausgefallen waren, half den US-Börsen nicht, da sie den Ereignissen bereits vorausgeeilt waren. Dennoch: "Nach dem Kahlschlag im April und der größten Stellenstreichung in der Geschichte um 20 Millionen Personen folgt nunmehr den vierten Monat in Folge ein recht starker Beschäftigungsaufbau", hob Analyst Bernd Krampen von der NordLB positiv hervor. Auch die Arbeitslosenquote sei "völlig unerwartet" deutlich zurückgegangen, und da auch die Löhne angezogen hätten, sei davon auszugehen, "dass die US-Konsumenten mit 'mehr Cash in der Täsch' weiter shoppen werden". Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

