DBAG-Aktie nachbörslich in Grün: Deutsche Beteiligungs AG blickt optimistischer auf laufendes Jahr

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) wird nach einem Verkauf und angesichts einer guten Geschäftsentwicklung optimistischer für das laufende Geschäftsjahr.

Man gehe nun davon aus, dass im Geschäftsjahr bis Ende September die obere Hälfte der bisherigen Prognosebandbreite erreicht werde, teilte die Deutsche Beteiligungs am Montagabend in Frankfurt mit. Die zuletzt am 11. Mai 2023 bestätigte Jahresprognose sieht einen Nettovermögenswert zum 30. September 2023 zwischen 610 und 715 Millionen Euro sowie ein Konzernergebnis für das Geschäftsjahr zwischen 85 und 115 Millionen Euro vor.

Der an diesem Montag vereinbarte Verkauf von R+S an Nokera dürfte im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni 14 Millionen Euro zum Konzernergebnis beitragen, hieß es weiter. Der Erlös aus der Veräußerung überschreite den Zeitwert der Beteiligung im letzten veröffentlichten Halbjahresfinanzbericht (Stichtag 31. März 2023). Der Vollzug der Transaktion steht unter anderem unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamts. Es sei vorgesehen, dass DBAG einen Teil des Veräußerungserlöses in eine Beteiligung an Nokera investiere.

Anleger zeigten sich erfreut. Die DBAG-Aktie gewinnt im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,67 Prozent auf 29,90 Euro.

