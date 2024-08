Nach Zielsenkung

Der Antriebsspezialist Vitesco hat seine im Juli gesenkten Jahresziele etwas präzisiert.

Werte in diesem Artikel

Die Schaeffler-Tochter rechnet für 2024 mit einem Umsatz von 8,1 Milliarden Euro, plus oder minus 150 Millionen Euro, wie sie am Donnerstag im Zuge der Veröffentlichung endgültiger Zahlen fürs zweite Quartal mitteilte. Als um Sondereffekte bereinigter Gewinn vor Zinsen und Steuern sollen davon rund 4,0 Prozent plus oder minus 0,2 Prozent hängen bleiben. Im Juli hatte der Konzern den Umsatzausblick wegen geringerer Abrufzahlen der Autohersteller von 8,3 bis 8,8 Milliarden auf um die 8,1 Milliarden Euro gesenkt und eine bereinigte operative Gewinnmarge von rund 4,0 Prozent avisiert. Die Eckdaten zu Umsatz und bereinigter Ebit-Marge im zweiten Quartal bestätigte Vitesco nun.

Die Vitesco-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,47 Prozent tiefer bei 52,70 Euro.

/mis/jha/

REGENSBURG (dpa-AFX)