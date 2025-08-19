DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,74 +6,8%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin99.780 +3,1%Euro1,1725 +1,0%Öl67,83 +0,2%Gold3.372 +1,0%
NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.365 Punkte

22.08.25 22:27 Uhr
DOW JONES--Während sich in der Breite - gemessen am XDAX - nachbörslich am Freitag kaum noch etwas tat, ging es für die Artnet-Aktie beim Broker Lang & Schwarz um gut 6 Prozent nach unten. Der Online-Dienstleister für den Kunsthandel hatte am Abend Halbjahreszahlen und Prognosen mitgeteilt. Unter anderem sank der Umsatz um 12 Prozent und das operative Minus weitete sich aus.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.365 24.363 +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 16:28 ET (20:28 GMT)

Nachrichten zu artnet AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu artnet AG

DatumRatingAnalyst
05.08.2010artnetcom kaufenSES Research/ Warburg Gruppe
02.08.2010artnetcom kaufenDer Aktionär
24.11.2009artnet kaufenSES Research GmbH
03.11.2009artnet kaufenSES Research GmbH
24.09.2009artnet kaufenSES Research GmbH
DatumRatingAnalyst
06.08.2009artnet dabeibleibenDer Aktionär
