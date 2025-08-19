NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.365 Punkte

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--Während sich in der Breite - gemessen am XDAX - nachbörslich am Freitag kaum noch etwas tat, ging es für die Artnet-Aktie beim Broker Lang & Schwarz um gut 6 Prozent nach unten. Der Online-Dienstleister für den Kunsthandel hatte am Abend Halbjahreszahlen und Prognosen mitgeteilt. Unter anderem sank der Umsatz um 12 Prozent und das operative Minus weitete sich aus.

