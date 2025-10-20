ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 24.340 Punkte
20.10.25 22:22 Uhr
DOW JONES--Nachbörslich baute der DAX die Gewinne dank günstiger Vorlagen von Wall Street weiter aus. Auf Unternehmensseite blieb es ruhig.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.340 24.259 +0,3%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt
(END) Dow Jones Newswires
October 20, 2025 16:23 ET (20:23 GMT)