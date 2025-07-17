DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,19 +4,5%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin98.114 +1,3%Euro1,1652 ±0,0%Öl66,95 +1,5%Gold3.348 +1,0%
NACHBÖRSE/XDAX +-% auf ..... Pkt - Nfon unter Druck

20.08.25 22:17 Uhr
DOW JONES--Nfon sind am Mittwoch nachbörslich unter Druck geraten. Der Anbieter von Businesskommunikation hatte am frühen Abend den Ausblick gesenkt - basierend auf den vorläufigen Ergebnissen für das erste Halbjahr und der aktuellen Einschätzung des Marktumfelds. Die mittelfristigen Ziele wurden aber bestätigt. Auf Tradegate ging es für die Aktie um rund 5 Prozent nach unten.

Rund 1 Prozent höher gestellt wurden Eurokai Vorzüge. Das Logistikunternehmen hatte die Prognose für das Konzernergebnis 2025 etwas angehoben.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.301 24.277 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 16:18 ET (20:18 GMT)

