NACHBÖRSE/XDAX +-% auf ..... Pkt - Nfon unter Druck

DOW JONES--Nfon sind am Mittwoch nachbörslich unter Druck geraten. Der Anbieter von Businesskommunikation hatte am frühen Abend den Ausblick gesenkt - basierend auf den vorläufigen Ergebnissen für das erste Halbjahr und der aktuellen Einschätzung des Marktumfelds. Die mittelfristigen Ziele wurden aber bestätigt. Auf Tradegate ging es für die Aktie um rund 5 Prozent nach unten.

Rund 1 Prozent höher gestellt wurden Eurokai Vorzüge. Das Logistikunternehmen hatte die Prognose für das Konzernergebnis 2025 etwas angehoben.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.301 24.277 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 20, 2025 16:18 ET (20:18 GMT)