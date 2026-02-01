DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.017 +4,0%Euro1,1862 -0,1%Öl67,63 +0,1%Gold5.043 +2,5%
NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 24.914 Pkt. - Detlich niedrigere Umsätze

13.02.26 22:25 Uhr

DOW JONES--Von einem ruhigeren Wochenausklang berichtete ein Händler von Lang & Schwarz am Freitag. Die Umsätze seien im Vergleich zu den sehr lebhaften Vortagen deutlich niedriger gewesen. Gleichwohl habe es jedoch leichten Abgabedruck quer durch alle Branchen gegeben, so der Teilnehmer. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.914 24.915 unv.

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 16:26 ET (21:26 GMT)