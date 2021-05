Steigende Stahlnachfrage treibt Umsatz und Gewinn bei ArcelorMittal - Aktie gefragt

Die Erwartungen der Analysten wurden deutlich übertroffen. So stieg das operative Ergebnis (Ebitda) auf 3,2 Milliarden US-Dollar (knapp 2,7 Mrd Euro), wie ArcelorMittal am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Das war deutlich mehr als im Vorquartal und auch im Vorjahr, als der Konkurrent von thyssenkrupp lediglich 967 Millionen Dollar erzielte. Analysten hatten hier lediglich knapp 3 Milliarden Dollar auf dem Zettel.

Unter dem Strich legte der Nettogewinn auf knapp 2,3 Milliarden Dollar zu. Im Vorjahr hatte noch ein Verlust von 1,1 Milliarden Dollar zu Buche gestanden, nachdem die Corona-Krise die Stahlindustrie erstmals mit voller Wucht getroffen hatte. Inzwischen hat sich die Situation wieder deutlich aufgehellt. So stiegen die Stahllieferungen im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr wieder an. Der Umsatz nahm von 14,8 auf rund 16,2 Milliarden Dollar zu. Rückläufig blieb hingegen die Stahlproduktion.

Für die Aktie von ArcelorMittal geht es an der EURONEXT in Amsterdam derzeit um 0,33 Prozent hoch auf 25,995 Euro.

