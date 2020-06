Kläger-Rechtsanwalt gegen Volkwagen: "Wäre mehr zu holen gewesen"

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag: Wie zufrieden sind Sie mit dem Urteil des Bundesgerichtshofs?

Claus Goldenstein: Das BGH-Urteil schafft endlich Rechtssicherheit: Alle VW-Kunden können sich von jetzt an genau ausrechnen, welcher Schadenersatz ihnen rechtlich zusteht. Auch das Klage­risiko wird dadurch deutlich minimiert.

Inwieweit ist das VW-Urteil auf andere Autohersteller übertragbar?

Der BGH hat festgestellt, dass VW durch die Verwendung einer Abschalteinrichtung seine Kunden vorsätzlich geschädigt hat und ihnen daher Schadenersatz zusteht. Das Urteil ist auf alle Autohersteller übertragbar, denen nachgewiesen werden kann, dass sie ebenfalls geschummelt haben. Einziger Haken: Der Nachweis ist bei anderen Herstellern bis jetzt schwerer zu führen, weil Hersteller wie etwa Mercedes den Einbau bislang abstreiten - VW hat ihn bei bestimmten Modellen zugegeben.

Erst vor wenigen Wochen hat sich VW mit rund 240.000 Kunden auf einen Vergleich verständigt. War es ein schlechter Deal?

Für die Kunden auf jeden Fall. Nach dem Urteil des BGH wäre für sie deutlich mehr zu holen gewesen. Und es ist bestimmt kein Zufall, dass VW die Frist für die Annahme des Vergleichs so festgelegt hat, dass die Kunden die BGH-Entscheidung nicht abwarten konnten.

Auch der Europäische Gerichtshof befasst sich aktuell mit manipulierten Abgaseinrichtungen, den sogenannten Thermofenstern. Was erwarten Sie von dem Urteil?

Das EuGH-Urteil ist von noch größerer ­Bedeutung als das BGH-Urteil, weil im Großteil der aktuell benutzten Dieselfahrzeuge Thermofenster verbaut sind. Kommen die Richter zu der Einschätzung, dass diese illegal sind, so müssen alle Hersteller Schadenersatz leisten. Wir rechnen mit rund 2,4 Millionen betroffenen Fahrzeugen in Deutschland.

