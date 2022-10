Lufthansa-Aktie dennoch in Grün: Eurowings streicht zwei Drittel der Flüge - Lufthansa Technik versorgt Condor mit Ersatzteilen

Von den ursprünglich geplanten 450 Starts und Landungen an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart, Hamburg und Berlin sind 307 gestrichen worden, wie die Airline am Dienstag mitteilte. Nach einem Tag Arbeitsniederlegung vor zwei Wochen ging der Ausstand am Montag weiter, am Mittwoch soll vorerst Schluss sein. "Wir gehen davon aus, dass wir am Donnerstag einen normalen Flugbetrieb anbieten können", sagte der Airline-Sprecher. Ein Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) sagte, dass die für diese Woche geplanten Arbeitsniederlegungen um Mitternacht enden. Ob und wann die Parteien an den Verhandlungstisch zurückkehren, war zunächst unklar.

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit(VC) pocht auf Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und hält das zuletzt vorgelegte Angebot der Arbeitgeber für unzureichend. Die boten unter anderem zehn zusätzliche freie Arbeitstage im Jahr, VC will aber 14. Das Management ist bereit, die maximale Wochenarbeitszeit um drei auf 52 Stunden zu reduzieren, VC fordert fünf Stunden weniger.

Jeder Streiktag kostet die Lufthansa-Tochter nach Firmenangaben einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Wegen dieser außerplanmäßigen Kosten legte das Management von Eurowings Deutschland seine Wachstumspläne für das kommende Jahr auf Eis - die Flotte soll kleiner sein als bisher geplant und Neueinstellungen für das Cockpit und die Kabine soll es vorerst nicht geben.

Lufthansa Technik versorgt Condor mit Ersatzteilen

Im Kampf um Flugtouristen sind Lufthansa und Condor scharfe Konkurrenten, doch auf der technischen Ebene arbeiten die Unternehmen künftig noch enger zusammen. Die Lufthansa Technik wird ab dem kommenden Jahr die Ersatzteilversorgung für die neuen Langstreckenflugzeuge der Condor vom Typ Airbus A330-900neo übernehmen, wie beide Seiten am Mittwoch mitteilten.

Auch für andere Airbus- und Boeing-Teilflotten von Condor erbringt Lufthansa Technik bereits seit langem verschiedene Dienstleistungen, einschließlich der Wartung. Während der Corona-Krise war zwischen den Airlines Streit um die Zubringerflüge ausgebrochen. Das Bundeskartellamt hat entschieden, dass Lufthansa weiterhin Condor-Gäste zu bevorzugten Konditionen transportieren muss.

Die Lufthansa-Aktie gewinnt am Mittwoch via XETRA zeitweise 1,49 Prozent auf 6,76 Euro.

