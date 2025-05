Nahe Rekordhoch

Die Siemens Energy AG erlebt Rückenwind von Analysten und Ratingagenturen. Eine Kurszielerhöhung von Morgan Stanley und ein positiver Ausblick von S&P schieben an.

• Morgan Stanley erhöht das Kursziel und bestätigt Einstufung

• S&P verbessert den Kreditausblick

• Optimistische Prognosen für EBITA-Margen und Umsatzwachstum

Siemens Energy im Aufwind: Analysten und Ratingagenturen äußern sich positiv

Siemens Energy erhält derzeit bedeutende positive Signale von der Finanzwelt. Am Dienstag aktualisierte die Investmentbank Morgan Stanley ihren Ausblick für das Unternehmen und erhöhte das Kursziel von zuvor 80,00 Euro auf nunmehr 90,00 Euro, während die Einstufung "Übergewichten" beibehalten wurde, wie Investing.com berichtet. Diese Bewertung deutet auf ein starkes Vertrauen in die zukünftige finanzielle Entwicklung des Technologiekonzerns hin. Parallel dazu hat die Ratingagentur S&P ihren Ausblick für die Kreditwürdigkeit von Siemens Energy von "stabil" auf "positiv" angehoben und die langfristige Bonitätsbewertung bei BBB- bestätigt. Diese simultanen positiven Meldungen untermauern die verbesserte Wahrnehmung des Unternehmens am Markt.

Morgan Stanley sieht hohes Kurspotenzial und starke Margen

Die Analysten von Morgan Stanley bezeichneten Siemens Energy laut Investing.com als ihren "Top-Pick" im Sektor und begründeten dies mit der Erwartung erheblicher Gewinnaufwertungen, die den Aktienkurs signifikant antreiben könnten. Die Bank prognostiziert für das EBITA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von Siemens Energy im Jahr 2028 einen Wert, der 20 Prozent über dem aktuellen Marktkonsens liegt. Diese optimistische Haltung basiere auf einem beobachteten Muster, bei dem frühere Veröffentlichungen von Quartalsergebnissen wiederholt zu Aufwärtsbewegungen des Aktienkurses geführt hätten, heißt es weiter. Insbesondere für die anstehenden Ergebnisse des dritten Quartals, die am 6. August 2025 erwartet werden, sehen die Analysten Potenzial für eine Aufwärtskorrektur der EBITA-Margenprognose für die wichtige Grid-Sparte. Für den 14. November 2025 wird erwartet, dass Siemens Energy neue Prognosen für die Konzern-EBITA-Marge für 2028 veröffentlichen wird, wobei Morgan Stanley ein Basisszenario von 12 bis 14 Prozent anstrebt, verglichen mit dem aktuellen Konsens von 12,2 Prozent und der eigenen Schätzung von 13,8 Prozent.

Der Bericht von Morgan Stanley deutet zudem darauf hin, dass die Konsensschätzungen nicht nur die EBITA-Margen, sondern auch das Umsatzwachstum unterschätzen könnten. Die Investmentbank prognostiziert eine jährliche Umsatzwachstumsrate (CAGR) von 12 Prozent für Siemens Energy von 2024 bis 2028, was deutlich optimistischer ist als die Konsensschätzung von 10 Prozent. Die Analysten glauben, dass sich das Unternehmen in einer "Auftragsbestand-Margenentdeckungsphase" befindet, was darauf hindeutet, dass die profitabelsten Margen aus dem umfangreichen Auftragsbestand des Unternehmens noch realisiert werden müssen.

Blick auf die Siemens Energy-Aktie

Die Kombination dieser positiven Nachrichten von zwei einflussreichen Finanzinstitutionen befeuert den Siemens Energy-Kurs noch weiter. Erst am Freitag hatte das Papier ein neues Allzeithoch bei 84,76 Euro erreicht. Heute gewinnt die Aktie im XETRA-Handel zeitweise weitere 1,49 Prozent auf 84,48 Euro und profitiert somit von den gestiegenen Kurszielen und der verbesserten Bonitätseinschätzung. Die Anleger scheinen zunehmend die langfristigen Perspektiven des Unternehmens zu erkennen, das sich von früheren Herausforderungen im Bereich der Windturbinen-Sparte zunehmend erholt. Die Entwicklung des Aktienkurses in den kommenden Wochen und Monaten wird genau beobachtet werden, da die Investoren nun gespannt auf die Umsetzung der strategischen Pläne und die Bestätigung der optimistischen Prognosen warten.

