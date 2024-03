NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

NASDAQ 100 im Blick

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch legte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0,39 Prozent auf 18.280,84 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,701 Prozent stärker bei 18.338,19 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18.210,54 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 18.168,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18.344,09 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,358 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.02.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17.971,05 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 27.12.2023, einen Stand von 16.906,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.03.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 12.673,07 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 10,50 Prozent zu Buche. Bei 18.464,70 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.249,19 Punkte.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 9,56 Prozent auf 119,80 USD), Cintas (+ 8,25 Prozent auf 685,64 USD), Lucid (+ 7,61 Prozent auf 2,97 USD), Marvell Technology (+ 5,93 Prozent auf 72,31 USD) und Intel (+ 4,24 Prozent auf 43,77 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Pinduoduo (spons ADRs) (-2,86 Prozent auf 116,66 USD), NVIDIA (-2,50 Prozent auf 902,50 USD), Netflix (-2,50 Prozent auf 613,53 USD), CrowdStrike (-2,35 Prozent auf 322,25 USD) und Synopsys (-1,88 Prozent auf 573,35 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22.777.350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,943 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,34 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net