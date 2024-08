NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels leichter

Kursentwicklung im Fokus

Das macht der NASDAQ 100 am Montag.

Am Montag sinkt der NASDAQ 100 um 15:57 Uhr via NASDAQ um 0,38 Prozent auf 19.646,59 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,211 Prozent schwächer bei 19.679,24 Punkten, nach 19.720,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19.640,01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19.726,90 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 26.07.2024, den Wert von 19.023,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18.808,35 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, stand der NASDAQ 100 bei 14.941,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 18,75 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 20.690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.249,19 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 3,93 Prozent auf 127,84 USD), Zoom Video Communications (+ 2,74 Prozent auf 72,06 USD), Atlassian A (+ 2,38 Prozent auf 163,81 USD), Xcel Energy (+ 1,61 Prozent auf 61,09 USD) und Starbucks (+ 1,58 Prozent auf 95,51 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Pinduoduo (spons ADRs) (-26,50 Prozent auf 102,81 USD), JDcom (-3,54 Prozent auf 25,88 USD), Cadence Design Systems (-1,79 Prozent auf 269,01 USD), Applied Materials (-1,49 Prozent auf 199,66 USD) und Tesla (-1,42 Prozent auf 217,19 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Pinduoduo (spons ADRs)-Aktie. 8.808.095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,085 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,67 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net