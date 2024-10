NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich fester

Index-Performance im Blick

Der NASDAQ 100 beendete den Handelstag mit Gewinnen.

Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,80 Prozent auf 20.268,86 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,051 Prozent tiefer bei 20.097,56 Punkten, nach 20.107,78 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 20.284,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20.047,86 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18.660,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.07.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 20.453,02 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 09.10.2023, bei 15.047,15 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 22,52 Prozent zu. Bei 20.690,97 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.249,19 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Atlassian A (+ 5,40 Prozent auf 177,10 USD), Zscaler (+ 5,11 Prozent auf 185,97 USD), Super Micro Computer (+ 4,28 Prozent auf 47,29 USD), Cadence Design Systems (+ 3,48 Prozent auf 279,56 USD) und Arm (+ 3,36 Prozent auf 148,43 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Constellation Energy (-6,12 Prozent auf 262,28 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2,34 Prozent auf 141,47 USD), JDcom (-1,61 Prozent auf 42,84 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,59 Prozent auf 163,06 USD) und Alphabet A (ex Google) (-1,53 Prozent auf 161,86 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 42.141.685 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,074 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net