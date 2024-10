DAX vorbörslich wenig bewegt -- Börsen in China erneut mit deutlichen Verlusten -- Milliardendeal: Rio Tinto übernimmt Arcadium Lithium -- Continental, Kering im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch kaum verändert erwartet.

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart in einer engen Range um die Nulllinie.

Der TecDAX dürfte ebenfalls ohne große Ausschläge starten.

Die globalen Vorgaben sind gemischt. Kursgewinne gab es am Vorabend in den USA vor allem im Technologiesektor, während in China die jüngste Rally der Aktienmärkte einen herben Dämpfer bekommt, da die Sorge wächst, dass die Konjunkturimpulse, die die Kurse zuletzt stiegen ließen, die Anleger womöglich nicht von einer nachhaltigen Erholung des Aktienmarktes überzeugen können.

"Zurück über der Unterstützung kommt erstmal kein weiterer Verkaufsdruck auf, bevor nicht die Daten in der zweiten Wochenhälfte eventuell eine neue Richtung vorgeben.", zitiert dpa-AFX CMC-Markets-Experte Konstantin Oldenburger mit Blick auf die 19.000 Punkte beim DAX. In den Fokus der Anleger dürften daher die am Donnerstag anstehenden US-Verbraucherpreise für September rücken, bevor am Freitag die Banken die Berichtssaison in den USA einläuten.

