NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Aktuell ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 19:59 Uhr um 1,13 Prozent schwächer bei 16.088,69 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,299 Prozent auf 16.322,10 Punkte an der Kurstafel, nach 16.273,38 Punkten am Vortag.

Bei 16.059,50 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 16.449,70 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,08 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 08.02.2024, einen Stand von 15.793,71 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 08.12.2023, den Stand von 14.403,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, stand der NASDAQ Composite noch bei 11.576,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,96 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 16.449,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.477,57 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit DXP Enterprises (+ 11,47 Prozent auf 44,70 USD), Compugen (+ 10,94 Prozent auf 2,94 USD), Escalon Medical (+ 9,64 Prozent auf 0,27 USD), Dixie Group (+ 9,52 Prozent auf 0,61 USD) und Computer Programs and Systems (+ 8,43 Prozent auf 8,75 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen BE Semiconductor Industries (-17,58 Prozent auf 161,00 USD), Enzon Pharmaceuticals (-8,41 Prozent auf 0,07 USD), Costco Wholesale (-7,61 Prozent auf 725,80 USD), New York Community Bancorp (-6,97 Prozent auf 3,41 USD) und Modine Manufacturing (-6,81 Prozent auf 82,40 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 16.430.834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2,733 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. CRESUD lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 72,72 Prozent.

