NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ADTRAN von vor 10 Jahren angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ADTRAN-Aktien verlieren können.
Werte in diesem Artikel
ADTRAN-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ADTRAN-Anteile bei 15,95 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 626,959 ADTRAN-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2025 gerechnet (9,32 USD), wäre die Investition nun 5.843,26 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 41,57 Prozent.
ADTRAN war somit zuletzt am Markt 726,36 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|07.08.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|08.05.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|28.02.2024
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
|08.11.2023
|ADTRAN Buy
|Warburg Research
