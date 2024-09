NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in Grün

NASDAQ 100-Performance

Der NASDAQ 100 zeigte sich schlussendlich wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel

Der NASDAQ 100 schloss den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 18.930,33 Punkten ab. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,301 Prozent auf 18.864,42 Punkte an der Kurstafel, nach 18.921,40 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 19.102,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18.806,83 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 2,61 Prozent nach. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 05.08.2024, bei 17.895,16 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.06.2024, den Stand von 19.035,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15.508,24 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 14,42 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20.690,97 Punkten. Bei 16.249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Dollar Tree (+ 7,72 Prozent auf 68,47 USD), Tesla (+ 4,90 Prozent auf 230,17 USD), Zscaler (+ 3,26 Prozent auf 162,25 USD), Comcast (+ 2,92 Prozent auf 39,80 USD) und Amazon (+ 2,63 Prozent auf 177,89 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Copart (-6,67 Prozent auf 49,51 USD), Lucid (-4,97 Prozent auf 3,63 USD), Old Dominion Freight Line (-4,90 Prozent auf 186,06 USD), AstraZeneca (-3,21 Prozent auf 83,00 USD) und Paccar (-2,56 Prozent auf 92,57 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 52.448.453 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,056 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

2024 verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Diamondback Energy-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net