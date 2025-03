NASDAQ-Handel NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste

NASDAQ Composite im Blick

Zum Handelsschluss zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Dienstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 1,71 Prozent tiefer bei 17.504,12 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,820 Prozent auf 17.662,57 Punkte an der Kurstafel, nach 17.808,66 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 17.431,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17.682,92 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 18.02.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 20.041,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19.392,69 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.03.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16.103,45 Punkten berechnet.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,21 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20.118,61 Punkten. Bei 17.238,24 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Elbit Systems (+ 10,63 Prozent auf 408,53 USD), Lifetime Brands (+ 7,95 Prozent auf 5,43 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 4,26 Prozent auf 4,65 USD), Mind CTI (+ 3,11 Prozent auf 1,99 USD) und PC Connection (+ 2,81 Prozent auf 61,82 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Sangamo Therapeutics (-16,23 Prozent auf 0,85 USD), Innodata (-9,91 Prozent auf 41,38 USD), Comtech Telecommunications (-7,21 Prozent auf 1,93 USD), Century Casinos (-6,34 Prozent auf 1,92 USD) und Grupo Financiero Galicia (-5,99 Prozent auf 54,81 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 61.986.364 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,928 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,44 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net