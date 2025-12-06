DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin77.005 +0,4%Euro1,1645 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Bullishes Gegenstück zum Todeskreuz: Das bedeutet das Golden Cross für Aktien Bullishes Gegenstück zum Todeskreuz: Das bedeutet das Golden Cross für Aktien
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

National Company for Learning Education Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

06.12.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
National Company for Learning & Education Registered Shs
148,90 SAR 3,80 SAR 2,62%
Charts|News|Analysen

National Company for Learning Education Registered hat am 04.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 SAR gegenüber 0,890 SAR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 185,3 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 163,7 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf National Company for Learning Education Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf National Company for Learning Education Registered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu National Company for Learning & Education Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung