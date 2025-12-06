National Company for Learning Education Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

National Company for Learning Education Registered hat am 04.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 SAR gegenüber 0,890 SAR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 185,3 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 163,7 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net