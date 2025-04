Nato-Generalsekretär Rutte reist nach Washington

BRÜSSEL/WASHINGTON (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte reist heute zu Gesprächen nach Washington. Dort wird er ab 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) mit US-Außenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Pete Hegseth und dem Nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz zusammenkommen, wie das US-Außenministerium und die Nato mitteilten.

Bei den Gesprächen dürfte es unter anderem um die prekären Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine gehen. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch gesagt, er sehe einen Deal mit Russland in greifbarer Nähe. Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj warf er indes mangelnde Kooperation vor.

Trump verlangt, dass die Ukraine die von Russland besetzte Schwarzmeer-Halbinsel Krim abtritt und auf eine zukünftige Mitgliedschaft in der Nato verzichtet. Die Gespräche auf Beraterebene über einen möglichen Frieden waren am Mittwoch in London ohne konkrete Ergebnisse zu Ende gegangen. Die USA drohen, sich aus den Verhandlungen zurückzuziehen, wenn es nicht bald zu einer Einigung kommt.

Am 24. und 25. Juni findet im niederländischen Den Haag der nächste Nato-Gipfel statt./gma/DP/zb