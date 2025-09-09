Nebius Aktie News: RTS Aktie Nebius gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nebius. Zuletzt sprang die Nebius-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 97,68 USD zu.

Das Papier von Nebius konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 97,68 USD. Zwischenzeitlich stieg die Nebius-Aktie sogar auf 98,37 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 91,61 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.447.832 Nebius-Aktien umgesetzt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Nebius veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nebius ein EPS von 0,50 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 322,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 105,10 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 24,90 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Nebius veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,243 USD je Nebius-Aktie stehen.

