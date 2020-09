NEL ASA-Aktie aktuell: NEL ASA bricht ein

Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 12,0 Prozent auf 1,54 EUR ab. Bei 1,51 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 1,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.687.205 Stück gehandelt.

Am 02.09.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,20 EUR an. Am 16.03.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,63 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA im Jahr 2021 -0,116 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Die NEL ASA Aktie wird unter der ISIN NO0010081235 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Oslo, Nasdaq OTC, Chi-X, FN STO Eq, BATS Europe1, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. NEL ASA ist ein Unternehmen aus Norwegen.

