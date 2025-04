NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 0,202 EUR zu.

Das Papier von NEL ASA legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,9 Prozent auf 0,202 EUR. Den Tageshöchststand markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,208 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,203 EUR. Bisher wurden via Tradegate 864.998 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.05.2024 markierte das Papier bei 0,803 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 74,842 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,166 EUR fiel das Papier am 07.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,772 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,21 NOK aus.

Am 26.02.2025 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 387,20 Mio. NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 415,56 Mio. NOK ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 13.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA im Jahr 2025 -0,266 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

