Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 94,80 EUR zu.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 94,80 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 96,00 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,10 EUR. Bisher wurden heute 32.060 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 98,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.06.2024). 3,59 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,480 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,530 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 89,13 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie eingefahren. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 227,69 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 07.11.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,56 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

