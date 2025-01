Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 94,45 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 94,45 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 94,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.116 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Am 04.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 72,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 22,90 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,530 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 102,33 EUR an.

Nemetschek SE ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 253,03 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,84 Mio. EUR in den Büchern standen.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 25.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

