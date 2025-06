Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE fällt am Mittag

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 122,00 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 122,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 120,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 121,60 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.210 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 80,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit einem Kursverlust von 34,34 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,620 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 113,67 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 30.04.2025. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 282,81 Mio. EUR – ein Plus von 26,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 223,95 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Nemetschek SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,80 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

