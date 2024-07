Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Mittwochvormittag ins Plus

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 93,05 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,05 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 92,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 377 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2024 bei 98,20 EUR. Gewinne von 5,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 40,33 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,541 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,88 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 223,95 Mio. EUR im Vergleich zu 204,63 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Verluste in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Optimismus in Frankfurt: TecDAX startet mit Gewinnen