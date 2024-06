Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Nemetschek SE im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 93,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 93,00 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 93,00 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.399 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,22 EUR an. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 0,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 55,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 40,30 Prozent wieder erreichen.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,541 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,63 EUR.

Am 30.04.2024 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 223,95 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 204,63 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Freundlicher Handel: MDAX steigt letztendlich

XETRA-Handel: Schlussendlich Gewinne im TecDAX

Freundlicher Handel: MDAX-Anleger greifen nachmittags zu