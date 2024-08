Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag in Grün

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 85,00 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 85,00 EUR. Bei 85,45 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 85,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26.320 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 13,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,534 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 88,75 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,28 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 227,69 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,51 Mio. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

