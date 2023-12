Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE fällt am Freitagvormittag

So bewegt sich Nemetschek SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 75,98 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 75,98 EUR abwärts. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 75,60 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 76,20 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.305 Stück gehandelt.

Bei 82,22 EUR markierte der Titel am 21.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 7,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.12.2022 bei 45,66 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 39,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 68,91 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 219,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,78 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 19.03.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,30 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

