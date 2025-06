Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Nemetschek SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 128,00 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 128,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 128,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 128,20 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.897 Stück gehandelt.

Am 06.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 1,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 80,10 EUR. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 59,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,620 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 113,67 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,37 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 223,95 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 282,81 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,80 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

