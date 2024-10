Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 97,95 EUR zu.

Um 15:50 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 97,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 98,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.296 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,77 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2023 Kursverluste bis auf 60,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 38,05 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,480 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,526 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 91,50 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2024. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 227,69 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 207,51 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 23.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

XETRA-Handel TecDAX beendet den Handel im Minus

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren eingefahren

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus