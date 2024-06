Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 94,10 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,15 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,70 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 29.050 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 4,18 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,541 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,13 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 30.04.2024 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent auf 223,95 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204,63 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

