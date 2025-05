Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE behauptet sich am Vormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 121,90 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 121,90 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 122,50 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 121,50 EUR. Bei 122,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.323 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 3,36 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,10 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 52,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,621 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 113,67 EUR.

Am 30.04.2025 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 282,81 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 223,95 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,81 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

