Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE wird am Freitagvormittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 123,40 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 123,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 123,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,20 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 2.579 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2025 auf bis zu 130,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,10 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 35,09 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,620 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,67 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,28 Prozent auf 282,81 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 223,95 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Nemetschek SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

