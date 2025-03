Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteuert sich am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,0 Prozent auf 115,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 4,0 Prozent auf 115,20 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 115,30 EUR aus. Bei 111,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 75.223 Aktien.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,538 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,480 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 107,22 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 07.11.2024 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 219,84 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 253,03 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Nemetschek SE am 20.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 19.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,54 EUR je Aktie aus.

