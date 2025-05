Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Freitagnachmittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 120,40 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 120,40 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 119,90 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 123,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46.833 Nemetschek SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.05.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 4,65 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 80,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 33,47 Prozent wieder erreichen.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,621 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 113,67 EUR angegeben.

Am 30.04.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 282,81 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,95 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,28 Prozent gesteigert.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nemetschek SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

