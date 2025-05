Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 122,30 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 122,30 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 122,30 EUR aus. Bei 123,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 11.882 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 12.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 2,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 80,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 34,51 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,621 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 113,67 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 30.04.2025. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,37 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 282,81 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,95 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,28 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

